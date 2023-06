Martedì 6 Giugno 2023, 01:51 - Ultimo aggiornamento: 11:50

Un nuovo incendio, il terzo, è divampato questa notte a Latina nell'hotel dei disperati. Le fiamme si sono propapgate in una delle stanze all'ultimo piano della struttura di fronte all'ospedale Santa Maria Goretti, un ex albergo (l'Hotel de la ville) ormai da anni diventato ricovero di fortuna per disperati.

Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte. Un passante ha allertato il servizio di vigilanza dell'ospedale che ha chiamato i vigili del fuoco. L'incendio ha interessato l'ultimo piano del blocco principale dell'albergo, nella parte posteriore, quella affacciata sul parcheggio dell'ex Mercatino. I pompieri sono arrivati con due squadre e un'autoscala, insieme a una ambulanza del 118. Non ci sono persone coinvolte.

Nei mesi scorsi un altro incendio era scoppiato in una stanza anteriore del terzo piano. Lo scorso anno un altro rogo era stato spento nel blocco secondario. L'albergo, acquistato a un asta fallimentare dalla famiglia Lepori ha chiuso i battenti prima della pandemia. Il progetto di riqualificazione per il momento è rimasto sulla carta.

Nell'ultimo periodo di attività era stato un centro di accoglienza per rifugiati ed oggi ospita numerosi abusivi, tutti senza fissa dimora.