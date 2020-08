Incendi, provincia di Latina colpita dalle fiamme da nord a sud

Incendi in tutta la provincia: sterpaglie ma anche alberi e boschi, costoni di montagne. È il bilancio di una giornata molto impegnativa per vigili del fuoco e protezione civile, coinvolti con squadre di terra e mezzi aerei tra Roccagorga e Maenza, e in mattinata anche a Fondi e Formia. Nella serata di ieri anche tra Cori e Velletri.

Roghi di sterpaglie un po' ovunque, tra Latina Sabaudia, Doganella e altre località della pianura pontina. Un continuo di chiamate al 115, ormai da giorni.

Vedi anche > Incendio e paura a Latina, casa a fuoco alle porte della città



© RIPRODUZIONE RISERVATA