In auto con 100 grammi di cocaina, due uomini arrestati dai carabinieri

Due uomini di Casal di Principe sono stati arrestati dai carabinieri a Marina di Minturno, al termine di un normale controllo del territorio. Sull'auto, infatti, avevano 100 grammi di cocaina in una busta, destinata allo spaccio. I militari hanno sequestrato la droga e anche 300 euro in contanti. I due, di 69 e 45 anni, sono stati associati alla casa circondariale di Cassino come disposto dal magistrato. Sono accusati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.