Il potere del sapere, gruppo di lettura gratuito sulla parità di genere

Prende ufficialmente il via oggi pomeriggio il progetto gratuito “Il potere del sapere. La cultura come motore per la parità di genere" che mira ad affrontare temi delicati come la violenza sulle donne e la parità di genere attraverso un ciclo di incontri di lettura e il confronto con esperti e professionisti. Il progetto nasce da un’idea di Sonia Nasso per Assipromos Latina ed è realizzato in collaborazione con “La Scuola di Atene” e con “Rompiamo il silenzio”.

Le letture si terranno ogni giovedì a partire da oggi, dalle ore 19 alle ore 20, in via Caravaggio a Latina e online sulla piattaforma Google Meet. Al centro di ogni appuntamento un testo mirato sull'argomento del progetto che darà spazio ad un dibattito su cosa accade e perché. Tutto sarà guidato da psicologi, criminologi, avvocati e autori dei libri scelti.

Il gruppo è aperto a tutti. Sotto alcuni dei libri oggetto delle letture.

«Il progetto – spiegano da Assipromos Latina - nasce in un momento in cui la relazione umana è diventata qualcosa da affrontare con rabbia e paura. Eh sì perché l'altro ci spaventa, l'accettare l'altro così com’è ci spaventa perché l'altro è il nostro specchio. Ed è guardandoci in quello specchio che sentiamo ciò che siamo come mancante in qualcosa che l'altro ha e che noi vorremmo. Come uscire da questo circolo vizioso? Sviluppando la cultura della sicurezza, la cultura della legalità e della parità di genere».

Info: 329.2119472.