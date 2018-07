Il dirigente Cristofaro lascia la Questura di Latina, andrà alla Camera dei deputati

Lascia la questura di Latina per andare all'ispettorato di pubblica sicurezza presso la Camera dei Deputati il primo dirigente Annabella Cristofaro.



Arrivata nel capoluogo pontino 21 anni fa, tra le sue esperienze ci sono quelle alla scuola allievi agenti di Alessandria, agli affari generali del Compartimento Polizia Ferroviaria Lazio e presso l’istituto di perfezionamento per ispettori di Nettuno.



A Latina ha svolto svariati incarichi tra dirigente dell’ufficio immigrazione, capo di gabinetto del Questore, nonché dirigente la divisione anticrimine e la direzione di complessi servizi di ordine pubblico per importanti eventi organizzati su tutto il territorio pontino.



Nel corso degli anni, in sinergia con gli alti uffici, ha conseguito apprezzabili risultati nell’ambito della polizia di prevenzione, con particolare riferimento ai sequestri e alle confische dei beni accumulati illecitamente da soggetti criminali gravitanti in provincia.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:34



