I ragazzi del liceo "Grassi" di Latina ai campionati nazionali di Bridge

Anche gli studenti del liceo scientifico "Grassi" di Latina tra i 200 provenienti da tutta Italia, a Salsomaggiore per contendersi il titolo nazionale di Bridge.In programma fino a sabato 20 Aprile, e organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge sono i Campionati italiani under 26, durante i quali i ragazzi giocando, eserciteranno competenze come la capacità di calcolo, il pensiero strategico, la memoria e il lavoro di squadra.«Siamo molto contenti del numero di iscritti a questa edizione dei Campionati giovanili: i partecipanti sono raddoppiati rispetto alla scorsa edizione – ha dichiarato Patrizia Azzoni, consigliere responsabile del settore insegnamento della Federazione - Questo si deve soprattutto al boom del Bridge a Scuola. I corsi organizzati nelle classi sono stati accolti con entusiasmo dai presidi, dagli alunni e dalle loro famiglie. Durante i raduni che fanno seguito ai corsi di Bridge nelle Scuole e che si stanno tenendo in queste settimane in diverse regioni, il Bridge ha dimostrato che, anche nel nuovo millennio, non ha perso il suo fascino. Oggi è ufficialmente uno sport, perché, grazie agli attuali sistemi di duplicazione delle smazzate, che permettono a tutti i partecipanti di cimentarsi esattamente nella stessa distribuzione delle carte, quindi sugli stessi problemi, conta solo l’abilità e la logica, mentre la fortuna non ha alcun ruolo».Gli studenti del "Grassi" sono, fra l'altro, gli unici provenienti dal Lazio.