I 50 anni dell'Ab Latina: domani ottava puntata. E' il 1998: trent'anni dopo la fondazione il club griffato Cuomo ritorna in B

di Stefano Urgera

Erano passati trent'anni dalla fondazione dell'Ab Latina. Il 1998 segnò il ritorno in un campionato d'élite. Dal 1996 il presidente era Bruno Giannelli, l'azienda Cuomo Latticini era passata da marchio delle giovanili a main sponsor della prima squadra. Il nucleo fu quello dei cestisti locali, i nati dal 1969 al 1974, forgiati nel vivaio nerazzurro dal preparatore atletico e coach Marco Guratti. L'aggiunta di alcuni cestisti capitolini e il debutto di Gianclaudio Pennacchia come coach nella maschile dopo 10 anni sulle panchine delle leghe femminili, innescò una stagione vincente, che si concluse con la promozione in B2. Su Il Messaggero cartaceo e Digital di domani 11 agosto la storia di quella cavalcata record. Nella foto sopra, da sinistra mentre festeggiano la promozione: Gianclaudio Pennacchia (coach) Fabio de Bernardis (allenatore in seconda) Andrea Zangelmi, Massimo Arrigoni, Natalino Zaccheo (Capitano) Daniele Ravieli, Stefano Zanier, Luca Centofanti, Salvatore Alesini (fisioterapista) Enzo Garsia (giemme) Paolo Orlandi, il medico sociale. Nelle foto sotto, da sinistra: il preparatore Marco Guratti, il presidente Bruno Giannelli con il giemme Enzo Garsia, la locandina de Il Messaggero in edicola il giorno dopo la promozione, il coach Giaclaudio Pennacchia e lo sponsor e presidente onorario Peppino Cuomo. Poi la chiusura di mercato nell'agosto 1997 che plasmò la squadra vincente in un articolo del nostro quotidiano.