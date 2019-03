Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Latina.Formia: regionali cancellati e ritardi fino a 60'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi disagi per i pendolari potini. «Sulla linea Roma-Napoli via Formia la circolazione in prossimità di Campoleone è interrotta dalle ore 14:20 per un inconveniente tecnico all'infrastruttura. I tecnici di RFI sono sul posto per ripristinare il guasto» si legge sul sito Infomobilità di Trenitalia. «I treni della lunga percorrenza coinvolti sono: FrecciaBianca 8869 che viaggia con un ritardo di 50 minuti, InterCity 1525 che potrebbe subire un ritardo fino a 120 minuti, InterCity 707 che subirà una deviazione via Cassino e maturerà un ritardo previsto di circa 60 minuti. Seguiranno aggiornamenti su questa pagina».I pendolari che dovevano rientrare da Roma comunicano inoltre che è stato cancellato il Regionale diretto a Latina che doveva partire alle 15.06. Cancellato anche il regionale diretto a Formia delle 15.36.