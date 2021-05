Economia circolare e sostenibile, il viaggio in Italia del "Girasoli tour"

Tutto pronto per il "Girasoli tour" organizzato dalla cooperativa Utopia 2000 onlus di Sezze. Partirà da Bevagna (Perugia), il 10 giugno e si concluderà il 15 luglio nella stessa città dopo 33 tappe (e 3500 chilometri) che saranno percorse in bicicletta dal presidente e dai membri del Consiglio d’amministrazione della stessa Cooperativa «nella speranza che si possa assistere anche all’Italia che riparte». Tre gli appuntamenti in provincia di Latina: Cori il 1luglio, Roccagorga il 2 luglio e Itri-Formia-Ventotene il 3 luglio.

Il tour vuole essere un viaggio «Alla scoperta di alcune realtà italiane che ancor prima della pandemia si erano già rimboccate le maniche per contribuire a costruire uno sviluppo sostenibile e un’economia solidale nei propri territori. In pratica “Girasoli tour” è un viaggio nell’Italia che resiste, come recita “Viva l’Italia”, canzone di Francesco De Gregori, nell’Italia empatica e innovativa».

Utopia 2000 è un’impresa sociale attiva da 22 anni e opera soprattutto nei territori dell’Umbria e del Lazio. È specializzata in servizi educativi, in progetti di agricoltura sociale e nell’organizzazione di grandi eventi. I suoi dirigenti sono impegnati da sempre nella ricerca di percorsi virtuosi di economia civile attraverso i quali il benessere collettivo possa essere percepito come la migliore strategia per la crescita individuale. Ecco, sulla base di queste premesse è nata anche l'idea del “Girasoli Tour”. «Visiteremo alcune realtà, grandi o piccole, note o sconosciute - ha spiegato Massimiliano Porcelli, presidente di Utopia 2000 - che realizzano filiere virtuose di economia sociale e/o circolare o che svolgono la propria attività di produzione o di erogazione di servizi all’interno di un quadro di sviluppo, articolato su almeno uno di questi elementi: economia sociale e/o solidale, promozione della legalità, sviluppo sostenibile, green economy, responsabilità sociale aziendale, inclusione fasce più deboli e sostegno all’infanzia e adolescenza. Suderemo e faticheremo, pedalando e magari anche arrancando, così da essere anche metaforicamente più vicini a chi lo fa tutti i giorni, spesso relegato ai margini della cronaca quotidiana, perché si sa che ‘quel che sa di buono’ fatica a fare notizia».

Il tour partirà da Bevagna, città in cui la Cooperativa, presso l’Agriturismo “Le Grazie”, ha avviato un importante progetto di economia etica. Al seguito ci sarà una piccola troupe televisiva capitanata da Renato Chiocca, giovane regista di Latina, che realizzerà un docufilm che verrà proiettato nelle scuole al fine di promuovere tra i più giovani la cultura della legalità, dell'economia sostenibile e dell'impegno civile. Il tour inoltre sarà raccontato in un libro.

L'iniziativa gode del patrocinio di enti pubblici e privati.

