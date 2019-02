Giornata mondiale della radio, mostre e dibattiti "da Marconi a Geloso" a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Club per l’Unesco di Latina celebra la Radio “da Marconi a Geloso” con due giorni di iniziative al museo “Piana delle Orme” di Borgo Faiti. Appuntamento sabato 9 e domenica 10 febbraio dalle 9 alle 18, in occasionedella giornata mondiale della Radio celebrata dall’Unesco. L’incontro, organizzato dall’Associazione “Quelli della Radio”,dalla sezione ARI di Aprilia, e dal Club per l’Unesco di Latina, è dedicato al mondo della Radio e del Radiantismo e alla rievocazione delle figure di Guglielmo Marconi e Giovanni Geloso.Il nutrito programma prevede unincontro con la principessa Elettra Marconi, figlia del grande inventore Guglielmo e la presenza di Sara Geloso, nipote dell’imprenditore e radioamatore, con il nominativo I1JGM Giovanni, padre dell’elettronica di massa italiana,oltre che l’inaugurazione della mostra/convegno sulla storia della radio.Si potrà inoltre partecipare ai collegamenti radiocon tutto il mondo grazie all’attivazione del nominativo radioamatoriale speciale II0MG promosso dall’Associazione Radioamatori Italiani di Aprilia (LT) e rilasciato dal Ministero delle attività produttive settore Telecomunicazioni. E ancora, sabato 9 febbraio a partire dalle 9 sarà presente uno sportello postale con due annulli filatelici dedicati alla manifestazione che proseguirà domenica 10 con l’apertura della mostra di preziosi cimeli, radio antiche e moderne perfettamente funzionanti, attrezzi e oggetti legati al mondo delle telecomunicazioni, messi a disposizione da molti collezionisti del settore.La stessa manifestazione si svolgerà in contemporanea anche a Santa Marinella presso il Parco della Scienza, organizzata dalla sezione Ari di Civitavecchia. Entrambe le manifestazioni sono a ingresso libero.