Giornata del donatore, festa all'Avis di Latina. Il Rotary dona uno spirometro

Dal 2005 è istituita in coincidenza con il 14 giugno la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, prendendo come riferimento la nascita di Karl Landsteiner, che fu lo scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. «Quest’anno cade di mercoledì, un giorno inusuale per la Festa del Donatore, ma ci teniamo a celebrare comunque la ricorrenza in quella data – dichiara Emanuele Bragato, Presidente di Avis Comunale Latina – proprio per dare ancor più importanza ai donatori nella giornata in cui il suo valore viene riconosciuto in tutto il mondo».

Il 14 giugno l'evento inizierà alle 17.45 «con la presentazione del Fumetto realizzato grazie alla collaborazione della BSP Pharmaceuticals per affrontare un tema delicato come quello della Talassemia che riguarda tanti giovani, i quali possono sopravvivere solo grazie a frequenti trasfusioni di sangue».

Seguirà la consegna di uno spirometro donato all’Avis di Latina da parte del Rotary Club Latina Circeo, «uno strumento molto utile che consentirà all’Associazione - spiegano dall'Avis - di aumentare le prestazioni di medicina preventiva offerte ai propri donatori».

Infine si entrerà nel vivo con la consegna delle benemerenze ai donatori più fedeli e poi con una apericena allietata da musica dal vivo.

La serata si svolgerà interamente nella sede Avis di Latina in Corso Matteotti. «È la casa del Donatore – continua Bragato – e vogliamo fare in modo che sia un luogo di festa per tutti, anche per chi la frequenterà per la prima volta in questa occasione e vorrà tornarci in seguito come nuovo donatore. Sta per iniziare l’estate, il momento più critico per le donazioni di sangue e soprattutto per i riceventi. Sarà importante ribadire l’importanza di continuare a donare durante i mesi estivi, magari come gesto di solidarietà prima di partire per le meritate vacanze. Appuntamento è per mercoledì 14 giugno a partire dalle 17:45».