Ginnastica artistica, in 300 a Cori per la finale regionale del Campionato agonistico Silver

Nello scorso fine settimana quasi trecento giovani ginnasti si sono dati appuntamento a Cori. Si è svolta infatti al palazzetto dello sport di Stoza la finale regionale del Campionato Agonistico Silver di ginnastica artistica. La gara, organizzata dall’AGD Cora per conto del comitato laziale della Federazione Ginnastica d’Italia, ha portato nel centro lepino ragazzi (dagli otto ai diciotto anni) provenienti da tutto il Lazio. Suddivisi tra Allievi, Junior e Senior, si sono cimentati in tutti gli attrezzi della ginnastica, dagli anelli alla parallela, dalla sbarra al cavallo con maniglie, dal volteggio al corpo libero, non lasciando niente al caso e mantenendo sempre alta la concentrazione. Quasi trenta le società sportive che hanno preso parte a questa finale. Tra di loro anche quattro società pontine - l’ASD Enrico Mattei e la Gymnova di Latina, l’AGD Cora di Cori, l’ASD Gymnastica Julia di Giulianello –, i cui ragazzi hanno ben figurato, ottenendo ottimi piazzamenti. Il calcolo di percentuali e punteggi, anche dei ginnasti delle altre regioni d’Italia, dirà ora quali di questi giovani accederanno alla finale nazionale del Campionato Silver - Ginnastica in Festa, organizzata dalla Federazione nazionale, che si terrà a Rimini alla fine di giugno.