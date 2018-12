Gestiva due case di riposo abusive, scattano il sequestro e una nuova denuncia ad Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nas di Latina sono intervenuti di nuovo in via Garga, ad Aprilia, dove all’interno di una casa privata erano state allestite due case di ricovero per anziani completamente abusive. La titolare era stata già controllata a luglio, non avendo ottemperato alle irregolarità riscontrate dai militari è stata nuovamente denunciata. L’attività ora è stata chiusa definitivamente. All’interno c’erano una decina di anziani autosufficienti che sono stati trasferiti in altre strutture o presso i loro familiari.Il Decreto di Sequestro Preventivo d’ Urgenza emanato dalla Procura della Repubblica di Latina e convalidato dal GIP di Latina è stato eseguito un paio di giorni fa.«Il provvedimento della magistratura inquirente - spiega il Nas - è scaturito a seguito di recenti accertamenti ed indagini espletate nei confronti dell’unica titolare responsabile delle due strutture ricettive, da cui scaturivano violazioni penalmente rilevanti. Infatti la donna non aveva ottemperato alle apposite ordinanze di cessazione dell’attività ricettiva, emanate mesi addietro dal Comune di Aprilia e continuava ad espletare nei confronti degli ospiti anziani l’attività di somministrazione di medicinali pur non essendo abilitata all’esercizio di tale professione sanitaria. Il personale del Nas di Latina, in collaborazione dei Servizi Sociali del Comune e del C.A.D. di Aprilia, ha provveduto a trasferire gli anziani presenti nelle strutture sequestrate o in altre comunità alloggio o presso le famiglie di provenienza».