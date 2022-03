Quattro ville abusive su un'area a verde pubblico, scatta il sequestro a Terracina

Quattro ville realizzate in un'area a verde pubblico sono state sequestrate da personale della Guardia di Finanza a Terracina.

Nel corso delle attività finalizzate al controllo economico del territorio, si è recentemente conclusa l'operazione coordinata dal reparto operativo aeronavale di Civitavecchia contro gli illeciti in danno del territorio e dell’ambiente. Le Fiamme Gialle aeronavali di Gaeta hanno sequestrato un’area di 10.000 metri quadrati, destinata a verde pubblico, sulla quale erano in fase di costruzione quattro villini di pregio.

Gli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che tutti e quattro gli immobili residenziali e le relative opere infrastrutturali non erano in regola con i titoli autorizzativi. «L’attività investigativa svolta dai militari ha consentito di acquisire documenti di interesse operativo presso gli uffici comunali e presso l’Archivio di Stato di Latina - si legge in una nota - dai quali è stata riscontrata, tra l’altro, la destinazione d’uso dell’area e dei relativi lavori in atto che non ha lasciato dubbi sul fatto che si stava compiendo una vera e propria lottizzazione abusiva»

Ciascun immobile aveva un valore commerciale di 420.000 euro. Riscontrato anche l'abbattimento, senza alcuna autorizzazione, di una porzione di bosco.