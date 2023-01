Gennaio, ma sembra primavera: tintarella in spiaggia a Latina Lido

Gennaio? Non sembrerebbe proprio dalle foto scattate ieri mattina sul litorale di Latina. Ed è così da alcuni giorni, complice questo tempo anomalo che sta regalando giornate soleggiate che invitano ad uscire di casa e a godere di questo inverno che vuole imitare la primavera. E per chi abita a Latina è il mare la meta preferita di questi scampoli di festività natalizie.

Che ci si avventuri a piedi o in bici lungo la ciclabile o più facilmente in auto, una volta raggiunto il Lido basta scegliere la terrazza di uno dei bar o degli alberghi che si affacciano sul mare da Capoportiere a Foce Verde per un caffè o un aperitivo riuscendo anche a restare in maniche corte per godere del gradevole sole invernale. Una bella passeggiata, magari per lasciare libero di scorrazzare il proprio cagnolino, oppure crogiolarsi al sole sulle sdraio che il Tirreno lascia a disposizione, o ancora utilizzare l’impalcatura delle torrette dei bagnini come quadro svedese per restare in forma mentre una bambina in muta prende le prime lezioni di surf approfittando della morbida onda lunga residuo della mareggiata. Freddo? Ma no! E sgambetta, sgocciolando, verso la mamma che l’aspetta con l’accappatoio.