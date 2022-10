Gaeta, improvvisa scomparsa dell'ex vice sindaco Salvatore Di Ciaccio

Lutto nel mondo della politica a Gaeta. E’ venuto improvvisamente a mancare, durante la notte, Salvatore Di Ciaccio, medico veterinario di 62 anni, che, eletto nel Movimento Progressista, ha ricoperto gli incarichi di vice sindaco e assessore alla cultura durante la gestione amministrativa capeggiata, dal 2007 al 2012, dal sindaco Antonio Raimondi.

Colto da un improvviso malore nella sua abitazione, Salvatore Di Ciaccio era stato accompagnato la scorsa notte in autoambulanza all’ospedale "Dono Svizzero" di Formia, dove però, nonostante le cure dei sanitari, non è riuscito a superare il momento critico. I funerali si svolgeranno, per volere dei familiari, in forma strettamente privata. Nella giornata di domani o di mercoledì. Tanti i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia.