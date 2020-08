Gaeta, il Memorial "Mario Valerio" per ricordare il giovane bagnino scomparso l'anno scorso

Giovane, forte, sorridente e soprattutto con tanta voglia di vivere. Stamattina a Gaeta, sulla spiaggia di Serapo, nelle acque antistanti il lido "Aurora” si è tenuto il 1° Memorial Mario Valerio, dedicato al 21enne bagnino che l’anno scorso fu trovato privo di vita dalla madre nella sua abitazione di Formia. Una scomparsa improvvisa che suscitò profonda commozione, a partire dai titolari dello stabilimento di Gaeta, che, insieme ai genitori (il papà Giuseppe, comandante della Polfer di Formia e la mamma Nunzia) e ai suoi colleghi di lavoro, hanno voluto rendere omaggio a Mario organizzando a Serapo una gara dimostrativa, “una sorta di biatlhon del mare” di pattini di salvataggio. Una traversata fino al gavitello, un piccolo galleggiante posizionato in acqua, e dopo una virata il ritorno sulla riva dove gli assistenti bagnanti erano chiamati ad aprire e poi chiudere cinque ombrelloni. Il vincitore, che ha impiegato il minor tempo, è stato Christian Laccetta davanti a Manuel Mazzarella e Marco Di Clemente. Alla presenza della famiglia e di tante persone, il parroco don Mariano Salpinone ha benedetto la corona che è stata poi gettata in acqua. “E’ stata una giornata molto particolare nel ricordo di Mario – afferma Riccardo, uno dei titolari dello stabilimento Aurora – La maniera migliore per omaggiare la memoria di un ragazzo che ha lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile”.

