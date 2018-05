Gaeta, studentesse si tuffano in mare e rischiano di affogare: il salvataggio nelle acque agitate

Si erano tuffate in acqua per farsi un bagno, nonostante le temperature non proprio miti e il mare agitato e hanno rischiato di affogare. Due studentesse straniere sono state soccorse in mare dai Vigili del fuoco della sede marittima e terrestre di Gaeta che sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri in via Marina di Serapo.Le due studentesse si erano arrampicate su uno scoglio a causa del mare agitato. Il bagnino che le ha soccorse ha portato in salvo una delle due ragazze, ma poi si è trovato in difficoltà a tornare a riva con la seconda ragazza e sirifugiato con lei su uno scoglio.Non facili le operazioni di soccorso da parte dell'autorità portuale visto che era impossibile avvicinarsi a quella roccia.Per questo si è reso necessario l'intervento del personale S.A. (soccorritori acquatici) dei Vigili del fuoco che hanno proceduto al soccorso e recupero delle due persone.