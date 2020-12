Gaeta, la solidarietà dei carabinieri: donati generi alimentari alla Caritas

I carabinieri della Tenenza di Gaeta, dipendente dalla Compagnia di Formia, si sono resi protagonisti anche quest’anno di una lodevole iniziativa. In collaborazione co i colleghi della Stazione dei CC Forestali hanno acquistato generi alimentari per donarli ai poveri della Caritas «Una iniziativa – sottolinea il capitano Michele Pascale, da pochi mesi al comando della Compagnia di Formia – fortemente voluta per consolidare ulteriormente il concetto di vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alle persone più deboli e in difficoltà. Tra i carabinieri e la genrte esiste un legame fatto di solidarietà, fiducvia e dedizione al bene comune. Le stazioni dei carabinieri sono dei punti di riferimento perr la collettività, anche nei paesi e nelle contrade più remote e periferiche. E questa presenza capillare coinvolge qualsiasi appartenente all’Arma a partecipare alla vita delle comunità cercando di essere vicini ai problemi della popolazione e dei meno abbienti».

