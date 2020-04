Carabinieri, solidarietà e controllo del territorio: il bilancio dell'attività in provincia di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solidarietà, controlli sul territorio e servizi antidroga. I carabinieri del comando provincia hanno dato il loro controbuto volontario per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie più bisognose. Un’iniziativa benefica particolarmente significativa, resa possibile grazie al supporto della protzione civile di Latina, sezione Anc, che dall’inizio dell’emergenza è impegnata in azioni di sostegno alla popolazione. Numerosi sono stati poi i servizi di controllo che hanno interessato altri comuni della provincia di Latina.A Santi Cosma e Damiano in particolare, i carabinieri hanno denunciato un 40enne per detenzione abusiva di munizioni e porto di oggetti atti ad offendere. Nel corso di una perquisizione personale e veicolare l’uomo è stato trovato in possesso di due spadini a serramanico dalle lame lunghe 17 centimetri, tre coltelli a serramanico, un bastone di 42 centimetri. La perquisizione è stata poi estesa anche al suo domicilio, dove sono state rinvenute sette cartucce per fucili da caccia calibro 12 e 28, oltre a 1,4 grammi di cocaina e altri 7,3 di hashish.Nel comune di Priverno i militari hanno invece dato esecuzione, a carico di un 50enne del luogo, a un decreto di sospensione cautelativa dell’affidamento terapeutico emesso dall’ufficio di sorveglianza di Roma. L’uomo è stato quidi condotto presso la casa circondariale di Latina come disposto dall’autorità giudiziaria.A Lenola scattata la denuncia per truffa per un 32enne che, sul web, attraverso artifici e raggiri, era riuscito a far credere di vendere uno smartphone ed era riuscito a farsi accreditare su una postepay la somma di 174 euro.A Formia infine è stata denunciata una donna di 56 anni, responsabile di aver sottratto a un uomo due carte di credito e di averle utilizzate per effettuare acquisti di diverso tipo, mentre a Terracina un uomo di 56 anni è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per taglio e confezionamento della droga, insieme alla somma in contanti di 360 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.