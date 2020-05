Gaeta, falsa inserzione per una casa vacanze: denunciati gli autori della truffa

Propongono via internet una vacanza da sogno per l’estate in un appartamento con vista sul mare a Gaeta. All’inserzione risponde, interessato, un 60enne di Caivano, in provincia di Napoli, accreditando, su carta prepagata, un anticipo di 600 euro per l’affitto di una casa di fatto mai posta in locazione dal proprietario.

Scoperto di essere stato truffato, il 60enne ha denunciato l’episodio ai carabinieri della Tenenza di Gaeta, che, in seguito a rapide indagini, hanno individuato e denunciato all’autorità giudiziaria i due truffatori, un uomo e una donna della provincia di Napoli.

Ultimo aggiornamento: 20:16

