Casa vacanze "fantasma" a Gaeta, truffa on line: denunciato un uomo

Aveva pubblicizzato una casa vacanze risultata inesistente, ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un uomo di Napoli, 43 anni, che è ritenuto responsabile di truffa. Per adesso la contestazione è riferita a un solo episodio, ma si indaga per verificare se all'annuncio di una casa vacanze "fantasma" abbiano risposto (e pagato) altri.



L'uomo è stato individuato dopo la denuncia di un turista frodato, il quale aveva pagato 600 euro caricando una postepay per l'affitto dell'appartamento che era stato pubblicizzato su un portale internet di annunci commerciali. All'arrivo a Gaeta l'amara sorpresa, con la conseguente segnalazione ai Carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA