Botte e minacce di morte per riavere i beni regalati da un defunto, denunciati in tre

Volevano rientrare in possesso di alcuni beni mobili che un loro parente aveva regalato a un uomo prima di morire e per farlo non avevano esitato a picchiare e minacciare di morte il malcapitato.

Tre persone di 71, 28 e 24 anni sono state denunciate dai carabinieri per concorso in tentata estorsione. I tre nel mese di maggio «si rendevano autori di un’aggressione nei confronti di un 49enne di Gaeta causandogli lesioni alla testa ed al volto» - informano i militari.

Le successive indagini dell'Arma, permettevano di accertare che i tre, nei giorni successivi, avevano anche minacciato di morte la vittima.

