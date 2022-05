Indebite compensazioni: sequestrati dalla guardia di finanza di Perugia beni e disponibilità finanziarie per un valore dl quasi 408 mila euro.

UMBERTIDE - “I militari dcl Gruppo della Guardia di Finanza di Perugia hanno date esecuzione, su delega di questa Procura, ad un decreto di sequestro preventivo per un valore di quasi 403 mila euro, emesso dal gip del capoluogo, nei confronti di una società di Umbertide, in provincia di Perugia, operante nel settore della fabbricazione di pavimentazioni che - come constatato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di una verifica – avrebbe indebitamente utilizzato in compensazione crediti d’imposta inesistenti relativi ad attività di formazione del personale”. È quanto spiega, in un passaggio, una nota firmata dal procuratore dlela Repubblica di Perugia Raffaele Cantone.