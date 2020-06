Promettono di prendere casa vacanze in affitto al Circeo ma era una truffa: denunciati

Promettevano di prendere in affitto una casa vacanze a San Felice Circeo per il mese di agosto, ma grazie a una serie di raggiri erano riuscini a farsi accreditare 2800 euro. Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione per truffa in concorso.

Vittima una donna del posto che ha effettuato una serie di ricariche postepay. Quando ha capito di essere stata raggirata, la donna si è rivolta ai carabinieri e la sua denuncia ha consentito di risalire agli autori della truffa

