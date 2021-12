Avviso di garanzia per la giunta comunale di Gaeta e la dirigente del settore Urbanistica per concorso in lottizzazione abusiva nel piazzale dell’ex stazione ferroviaria. E’ l’ipotesi di reato contenuta nel provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Cassino Alessandra Casinelli su richiesta del Procuratore Luciano D’Emanuele nei confronti della giunta – guidata dal sindaco Cosmo Mitrano e composta all’epoca dagli assessori Angelo Magliozzi, Teodolinda Morini, Alessandro Martone, Lucia Maltempo e Felice D’Argenzio) - e della dirigente del settore Urbanistica Stefania Della Notte, notificato stamane dalla Guardia di Finanza di Formia. Il provvedimento riguarda anche il presidente del Consorzio Industriale Sud Pontino, avvocato Salvatore Forte, e si riferisce alla delibera di giunta n. 171 del 2 agosto 2019 riguardante la formalizzazione, da parte della giunta, della varianrte urbanistica in zoba P (parcheggi) dell’area di scambio che era destinata fino a quel momento dal vigente Prg a zona S (Servizi). . L’inchiesta, che coinvolge anche il Consorzio Industriale, è partita in seguito ad esposti dei consiglieri di minoranza Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. E chiarimenti sulla controversa questione erano stati chiesti all’epoca anche dal deputato Raffaele Trano, membro della commissione Bilancio della Camera. .