Entro due anni Formia avrà un nuovo moderno polo culturale nel quartiere Mola. Lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo edificio dell'Istituto comprensivo Vitruvio Pollione e la ristrutturazione del plesso elementare De Amicis e dell'annessa palestra è stato presentato ieri, nella sala Ribaud, dagli architetti Gabriele De Sanctis e Rossana Atena dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che nel 2014 ha istituito una task force per l'edilizia scolastica affiancando gli enti locali nella riqualificazione del patrimonio scolastico d'accordo con i ministeri dell'Istruzione e delle Infrastrutture, l'Anci, l'Upi e 19 Regioni. I finanziamenti della Regione Lazio e del Miur per la demolizione e ricostruzione del vecchio edificio scolastico Pollione e della palestra della De Amicis (da tempo chiusa perché inagibile) ammontano a poco più di dieci milioni di euro. I lavori, superata la fase burocratica, inizieranno tra sette-otto mesi e si concluderanno dopo circa un anno.«La nuova scuola ha sottolineato il sindaco Paola Villa avrà una particolare attenzione verso l'ambiente e il contesto storico, costituendo un triangolo tra l'acquedotto romano, la torre di Mola e il quartiere, dove i ragazzi potranno studiare in una bella realtà che si riapre agli spazi e riconquista il mare. E ci saranno laboratori didattici, un agrumeto e tanti spazi non solo riservati alla scuola ma anche aperti all'esterno, ad associazioni e cittadini». «Con questo ambizioso progetto, che supera l'idea della delocalizzazione - ha osservato l'assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Forte - verrà riqualificata l'intera area del quartiere nella parte adiacente la torre e verrà realizzato un edificio scolastico all'avanguardia e innovativo sia sotto l'aspetto energetico che strutturale ed ambientale. E non è stata trascurata l'attenzione verso i più piccoli con la creazione di un'area dedicata allo sport».Il nuovo edificio scolastico Pollione sarà disposto su tre livelli per ospitare circa 450 alunni e la palestra sarà realizzata per soddisfare i bisogni sia della scuola primaria De Amicis che di quella secondaria di primo grado Pollione. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo, Annunziata Marciano, presente ieri in sala con altri docenti e rappresentanti del consiglio d'istituto, «per l'accoglimento delle proposte avanzate dalla stessa scuola, dopo una lunga battaglia che si è conclusa felicemente».«Ho salutato i ragazzi di una quinta in videoconferenza ha aggiunto - e ho detto loro: tra due anni sarete in una scuola nuova, sarete i pionieri di una scuola bellissima, credo una delle più belle della città».Sandro Gionti