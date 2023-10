Entra in casa della ex compagna e la picchia per rubare un televisore insieme al padre: arrestati dai carabinieri

E' entrato in casa dell'ex fidanzata mentre lei dormiva, l'ha picchiata selvaggiamente e poi ha aperto la porta al padre per rubare un televisore. I carabinieri di Formia hanno arrestato padre e figlio, di 56 e 29 anni, già noti per precedenti episodi di rapina, lesioni e violazioni di domicilio.

Ieri, secondo la ricostruzione, i due hanno preso di mira una donna di 35 anni con il quale il 29enne aveva avuto una relazione sentimentale, interrotta già da mesi. Conoscendo l'appartamento e le abitudini della donna, l'ex fidanzato senza scrupoli è entrato in casa mentre lei riposava e poi l'ha aggredita con calci e pugni, usando addirittura una friggitrice e il telecomando della Tv per colpirla ripetutamente.

Poi ha aperto la porta al padre e insieme hanno portato via il televisore della vittima. La donna è stata successivamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri di Formia sono state rapidissime e, all’esito dei rilievi tecnici effettuati dai militari

della sezione operativa, sono stati raccolti elementi utili, a cominciare dagli oggetti utilizzati dal più giovane per aggredire la ex fidanzata. Le successive perquisizioni hanno consentito di recuperare la tv rubata dalla casa della vittima.

Il 29enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del suo trasferimento al carcere

di Cassino mentre il padre è stato sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dal sostituto

procuratore della Repubblica di Cassino che si occupa del caso.