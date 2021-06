Brutale aggressione nella zona della movida di Formia: daspo Willy della polizia per due giovani

Due provvedimenti Daspo Willy, che vietano l’accesso nei locali pubblici a chi è stato condannato o denunciato per reati commessi all’interno o nelle vicinanze di bar, ristoranti, pizzerie, sale gioco o discoteche, sono stati emessi dal questore di Latina nei confronti di due giovani di 18 e 20 anni di Formia, che poco meno di un mese fa erano stati denunciati dalla polizia per essersi resi responsabili di una brutale aggressione nei confronti di due giovani di 24 anni dinanzi ad un ristorante nell’arrea della movida formiana, in via Abate Tosti.

Nella circostanza i due usarono per il pestaggio anche un manganello e misero a soqquadro il locale nel qual erano prfesenti numerosi giovani, creando una grave turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento del questore durerà un anno e riguarda il territorio di Formia: in caso di violazione, i due rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.