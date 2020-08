Picchiava la madre per avere i soldi della droga: arrestata dalla Polizia

Maltrattava la madre ripetutamente per ottenere denaro al fine di acquistare la dose giornaliera di sostanze stupefacenti. Una storia drammatica quella di una donna di 71 anni, che stanca delle angherie subite ha deciso di denunciare la propria figlia, anche per strapparla dal tunnel della droga. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno quindi proceduto all’arresto di una 31enne per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, in esecuzione di specifica ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Cassino. Il provvedimento è scaturito al termine di un articolata attività d’indagine condotta dai poliziotti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Formia in seguito alla denuncia presentata dalla anziana contro la propria figlia. Quest’ultima, infatti, si è resa protagonista di ripetute azioni vessatorie, morali e fisiche, al fine di ottenere sempre più esose somme di denaro per l’acquisto di droga. In più occasioni addirittura aveva costretto la madre ad accompagnarla fino a Napoli dove acquistare la sostanza stupefacente di cui avere bisogno. Erano ormai all’ordine del giorno le continue minacce che la donna anziana subiva o crisi di ira della figlia che finivano con il danneggiamento dei mobili di casa fino ad arrivare ad aggressioni fisiche con schiaffi al volto. L’anziana ha anche raccontato di un episodio in cui gli attacchi di violenza hanno portato la 31enne ad arrivare a strangolare sua madre.

