Formia, testata all'ex moglie mentre assistono il figlio in ospedale: fondano arrestato

In ospedale per assistere al figlio ricoverato prende a testate l'ex moglie. E' successo al Dono Svizzero di Formia. L'uomo, 39 anni di Fondi, è poi scappato, è stato rintracciato poco dopo dagli agenti di polizia a Terracina ed arrestato. La donna aveva deciso di separarsi già da un po' ma allontanare il marito dal tetto coniugale, a quanto pare, non era servito a salvarla dalle continue vessazioni.L'altro giorno la nuova aggressione, l'uomo ha sferrato una testata alla ex moglie, causandole una profonda lesione al naso. Il sostituto procuratore di Latina ha disposto una serie di indagini condotte dalla polizia di Fondi che, alla fine, sono sfociate in una richiesta di custodia cautelare in carcere, subito firmata dal gip Giuseppe Cario. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Latina, dovrà ora rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.