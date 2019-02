Formia, lo chef Luigi Treglia vince il concorso gastronomico "Angelo Celletti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I migliori chef del sud pontino si sono cimentati, al Grande Albergo Miramare di Formia, in una combattutissima gara ai fornelli in occasione della XVIII edizione del concorso gastronomico “Angelo Celletti”, organizzato dall’Associazione Cuochi del Golfo presieduta da Gianluigi Giornalista. La giuria degli esperti, di cui era presidente Enzo Maiello, ha decretato vincitore Luigi Treglia con Filetto di sgombro al vapore profumato agli agrumi con vellutata di patate. Al secondo posto Vito Poccia con un Filetto di triglia ripieno di salsiccia e rivisitazione dello “Zeppolone Spignese” e in terza posizione Angela Di Marco con un Filetto di maiale scottato in agrodolce. La serata conviviale di gala è stata impreziosita con un menù nel pieno rispetto della tradizione, elaborato da soci dell’Associazione e illustrato dal nutrizionista Giuseppe Nocca. Una serata che ha avuto anche funzioni didattiche per una decina di giovani allievi di cucina e sala dell’Istituto Professionale Alberghiero “Celletti” di Formia.