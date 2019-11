Fondi, arrestato un 16enne: aveva droga, un passamontagna e una finta pistola

Stavano seguendo una pista ben precisa quando sono arrivati sulle tracce di un misterioso, sconosciuto e incensurato pusher: enorme la sorpresa dei carabinieri di Fondi quando hanno scoperto che si trattava di un 16enne del posto.

Immediata la perquisizione personale al termine della quale sono spuntati 17 grammi di cocaina, già divisi in 30 dosi, e un bel po' di denaro contante, circa 650 euro.

I controlli sono proseguiti a casa della madre dove il giovane abita sin dalla separazione dei genitori.

Lì i carabinieri coordinati dal sottotenente Emilio Mauriello e dal capitano Francesco Vivona hanno trovato un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della droga, quattro banconote contraffatte da 20 euro, un passamontagna e una pistola scacciacani. Quest'ultima regolarmente detenuta dato che per potenza inferiore a 7,5 joule non sono necessarie autorizzazioni di sorta.

L'aspetto inquietante, tuttavia, è che l'arma assimilabile alla categoria dei giocattoli, comunque priva del tappo rosso, era riposta accanto a un passamontagna.

Il 16enne è stato associato presso il centro di prima accoglienza di Roma come accade quando in simili reati sono coinvolti dei minorenni.

