Preso con la cocaina in zona San Magno a Fondi: è il quinto in poche ore

Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sembrano avere mai fine i sequestri di stupefacenti nel Sud Pontino e, più in generale, in provincia di Latina.Dopo il corriere pontino sorpreso con 121 chili di marijuana dalla Polizia Stradale di Cuneo, l'ultimo rinvenimento di droga da parte dei carabinieri della Tenenza di Fondi è avvenuto a casa di un 44enne del luogo dove, assieme a 250 euro e a un bilancino di precisione, sono spuntate fuori anche 5 dosi di polvere bianca.È di ieri, invece la notizia di un altro carico rilevante, 6 kg e 390 grammi tra hashish, amnesia e marijuana per l'esattezza, trovati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Latina a casa di un 53enne romano fermato con la sua Volkswagen Polo sulla Flacca a Sperlonga.Nelle sue case nel quartiere Nomentano a Roma e a Ciampino, l'uomo, collaboratore di un istituto finanziario della Capitale, incensurato e insospettabile, custodiva l'enorme quantità di droga senza neppure preoccuparsi di doverla nascondere.Le indagini proseguono nel massimo riserbo ma sembrerebbe che il narcotrafficante, frequentatore di un noto campeggio del litorale, fosse venuto in zona per far assaggiare un piccolo quantitativo di droga per un successivo e più importante “affare”.Poco prima che i carabinieri fermassero il romano in trasferta, gli agenti del commissariato di polizia di Fondi stavano arrestando un altro noto pregiudicato del territorio, un 36enne già preso nel 2005 mentre confezionava 700 grammi di droga assieme ad altre due persone.Al termine di un inseguimento partito dalla zona San Magno-Rene e terminato al mattatoio comunale, nel territorio di Fondi, nel marsupio del pusher sono stati trovati 80 grammi di cocaina purissima. Secondo gli agenti, una volta tagliata la droga avrebbe potuto fruttare fino a 25mila euro.Ancora prima sono stati di nuovo gli uomini della Tenenza di Fondi, ormai giunti al 25esimo arresto dall'inizio dell'anno, ad assicurare alla giustizia un 37enne, saltuariamente impiegato presso una ditta di onoranze funebri del territorio.Poca la droga ritrovata ma a mettere nei guai il presunto pusher sono stati in particolare i contanti: 20.910 euro.L'uomo, che ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato, è stato già rimesso in libertà. Il suo avvocato Giulio Mastrobattista ha chiesto in particolare l'escussione del presunto acquirente al quale, secondo quanto riferito dallo stesso, era stato consegnato del denaro per giocare una schedina e non una dose di droga. I grammi restanti? Per uso personale.