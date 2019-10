Fondi, quarantenne arrestato con 20 chili di marijuana

A poche ore dall'operazione "Fiore" dei carabinieri della Compagnia di Terracina, nuovo arresto per droga a Fondi. Si tratta di un 42enne di Fondi sorpreso ieri pomeriggio con 20 kg di marijuana. L'uomo è stato fermato a Sperlonga in auto ma già durante i controlli aveva mostrato segni di irrequietezza.

I militari hanno così deciso di proseguire gli accertamenti a casa dove è saltato fuori di tutto: 930 grammi di infiorescenze di marijuana in differenti fasi di essiccazione, una bilancia concava per pesare grandi quantità di droga e ben 13 piante di marijuana in una serra del peso totale di 19 chili e 600 grammi.

L'erba, le piante e il denaro contante nascosto in un mobile all'interno del magazzino, 680 euro per la precisione, sono stati sequestrati.

L'uomo è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. È la settima persona finita nei guai per droga in un solo giorno a Fondi.

Ultimo aggiornamento: 15:09

