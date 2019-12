Festeggiato alla Cisl di Latina il "Giorno dell'unione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cisl di Latina che ha celebrato il proprio “Union’s Day”, il Giorno dell’unione, attraverso una serie di appuntamenti che si sono protratti per tutta la giornata di ieri, 12 dicembre.E' stata benedetta la targa posta all’ingresso del rinnovato Centro Servizi Integrati della Cisl di Via San Carlo da Sezze 36 che, nell’occasione è stato intitolato a Giulio Pastore. E proprio del fondatore della Cisl, figura così importante nella storia del nostro Paese, ha parlato Gigi Petteni Presidente nazionale Inas nello scoprire la targa commemorativa ricordando «le sue capacità di richiamarsi a valori fondamentali della dottrina sociale della chiesa, affermando un nuovo ruolo di responsabilità del sindacato, in un Paese uscito da una guerra spaventosa e che stava ritrovando una faticosa via verso la democrazia».All’incontro erano presenti Maria Ilena Rocha vicepresidente vicario dell’Anolf, Ewa Blasik per la segretaria della Cisl Lazio e Patrizia Ciccarelli assessore alle Politiche di welfare del Comune di Latina.La giornata è continuata con la riunione del consiglio generale della Ust Cisl di Latina, allargato a tutti i dipendenti delle federazioni dal titolo “Stare insieme- Lavoro solidarietà e sviluppo per il territorio”, che è servita a fare il punto della situazione, a fine anno, sulle vicende politico-sindacali che si stanno affrontando in questi ultimi tempi sul territorio quali la vertenza Corden Pharma, l’autostrada Roma-Latina, il mancato rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, sistema pensioni e problematiche del mondo della scuola.Elementi ben evidenziati dalla relazione introduttiva del segretario generale Roberto Cecere alla quale è seguito un vivace ed approfondito dibattito. Un tema, quello della crisi e della mancanza di infrastrutture affrontato nel suo intervento di chiusura dei lavori da Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl del Lazio, che nel lamentare una scarsa progettualità regionale in tal senso, ha ricordato «come la nostra Organizzazione, in più di una occasione, abbia offerto alla politica soluzioni realizzabili, perché le battaglie si fanno con le idee, quelle idee di una Cisl che guarda al futuro con visione diversa e concreta».La giornata è terminata con l’ appuntamento conviviale di fine anno, al quale partecipano i quadri della Cisl di Latina, un modo non solo per scambiarsi gli auguri in occasioni delle imminenti feste natalizie, ma anche per stare insieme e fare ancor più squadra.«E’ stato un appuntamento importante per la nostra organizzazione - commenta Roberto Cecere - abbiamo ricordato Giulio Pastore intitolandogli il nostro Centro servizi integrati, un segnale di apertura e disponibilità verso il quartiere di Campo Boario e la città di Latina, perché saremo in grado di offrire, ancor di più e meglio, una variegata quantità di servizi importanti ed innovativi per i lavoratori ed i cittadini».