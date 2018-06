Festa dello Sport a Sabaudia, domenica in piazza del Comune associazioni e dimostrazioni sportive

È scattato il contro alla rovescia per la nuova edizione della Festa dello Sport della città di Sabaudia. Domani 10 giugno il centro cittadino si appresta ad accogliere gli operatori sportivi del territorio e tutti coloro che uotidianamente, per lavoro o passione, svolgono e promuovono l’attività sportiva nei suoi diversi ambiti e declinazioni.



Dalle 10 fino alla sera, in piazza del Comune e negli spazi adiacenti, le società e le associazioni sportive promuoveranno le proprie discipline. Nella piazza verranno allestiti anche un palco e un tatami per le dimostrazioni così da ocinvolgere atleti, operatori e i cittadini. Per i più piccoli verrà allestito uno spazio ad hoc.



«Sarà una vera e propria festa, come il nome dell’evento suggerisce -

dice l’assessore allo Sport Alessio Sartori - Un lavoro finalizzato alla creazione di una rete nel comparto sport che possa portare a tutti gli operatori vantaggi e pari accesso alle diverse opportunità, soprattutto per le nuove generazioni. Invito la cittadinanza a partecipare».



La manifestazione inizierà alle 10 con la parata delle associazioni da piazza Oberdan fino in piazza del Comune, dove il sindaco Giada Gervasi, l’assessore Alessio Sartori e il presidente della Provincia Carlo Medici daranno inizio alle attività. Non prima però dell’Inno d’Italia e della benedizione del parroco Don Massimo. Alle ore 11 prenderanno avvio le diverse attività e dimostrazioni che andranno avanti per tutta la giornata fino alle ore 20, quando sindaco e assessore chiuderanno questa nuova edizione della Festa dello Sport e premieranno le associazioni partecipanti.



La Festa dello Sport è promossa dall’Amministrazione comunale con il pieno coinvolgimento dell’Ufficio Sport del Comune e vede il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Latina.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



