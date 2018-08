Europei di nuoto, bronzo per la staffetta con il latinense Matteo Ciampi

Medaglia di bronzo per la staffetta 4x200 agli europei di nuoto, con il latinense Matteo Ciampi all'esordio assoluto in azzurro. Il pontino ha nuotato la terza frazione con un tempo di 1'46"49 e festeggia un risultato che alla vigilia era auspicato ma non certo atteso.



L'Italia con 7' 07" e 58 è arrivata dietro ai "mostri sacri" della Gran Bretagna e alla Russia.



«Sinceramente sono senza parole - ha dichiarato in diretta Rai Matteo Ciampi - ho cercato di scendere in acqua divertendomi il più possibile, mi vedevo vicino al russo e mi sono galvanizzato».

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:24



