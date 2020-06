Estate, protocollo anti Covid per gli approdi a Ponza e Ventotene

Ultimo aggiornamento: 08:42

In fase avanzata il protocollo di sicurezza anti-Covid per le isole di Ponza e Ventotene sollecitato mercoledì nel corso di un tavolo tecnico presieduto dal Prefetto di Latina Maria Rosa Trio. Alla riunione, in video-conferenza, a cui hanno partecipato il Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, oltre ai sindaci Francesco Ferraiuolo e Gerardo Santomauro, è seguito un altro incontro strettamente tecnico, svolto venerdì, alla presenza di responsabili della Asl e dell'Ares 118, il consigliere di Ponza Gennaro Di Fazio con delega alla Sanità e l'assessore alla Sanità di Ventotene Francesco Carta.Il protocollo, in fase di ultimazione, punta a definire il percorso da seguire qualora sulle due isole si presentassero casi sospetti. La persona con febbre e altri sintomi verrebbe sottoposta a tampone in presidi appositamente allestiti. Il prelievo poi verrebbe trasportato con gommone della Capitaneria di Porto a San Felice Circeo se proveniente da Ponza e a Gaeta se proveniente da Ventotene, almeno questa la prima ipotesi, per essere poi affidato a unità mobili della Asl per successivo trasporto al Goretti di Latina per le analisi di laboratorio.Nel caso in cui il test molecolare dovesse dare esito positivo si aprirebbero due scenari a seconda delle condizioni della persona contagiata: in presenza di sintomi gravi e difficoltà respiratorie, il paziente verrebbe trasportato in biocontenimento a mezzo eliambulanza all'ospedale di Latina; se con sintomi lievi salirebbe, sempre in bioconteimento, a bordo di ambulanza e imbarcato con traghetto fino a Formia per il collocamento in isolamento seguito dalla Asl. Qui a Ventotene commenta l'assessore Carta non siamo in grado di gestire una quarantena, per questo abbiamo chiesto il trasferimento sul continente. Ma lo stesso Carta afferma che per come ci si è organizzati sull'isola, chi ha una linea di febbre non sfuggirà.