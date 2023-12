Domenica 3 Dicembre 2023, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 19:24

Tragedia la scorsa notte sulla Nettunense ad Aprilia Ernesto Aldo Russo , 36enne di origine campana ma residente nella città pontina, è morto poco dopo essere finito contro uno degli alberi che in quel tratto costeggia la strada regionale 207. L'uomo era alla guida della sua Punto. Stava tornando a casa dopo una nottata passata al lavoro. Procedeva sulla Nettunense, quando, erano circa le tre, all'altezza di Campo di Carne , ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito contro uno degli alberi che si trovano ai margini della strada. Uno schianto violentissimo. Ad accorgersi del sinistro sono stati gli altri automobilisti che stavano transitando in quel momento sulla Nettunense. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi.

I PRECEDENTI

Dopo alcuni minuti, sono quindi sopraggiunti i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure a bordo del mezzo al 36enne, che poi è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Aprilia.Sul luogo dell'incidente si sono portati anche i carabinieri del Reparto Territoriale. I militari di via Tiberio hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro. Un incidente autonomo e che non ha coinvolto altri mezzi. Probabilmente, una sbandata dovuta a un colpo di sonno o ad un malore improvviso, anche se non si esclude l'ipotesi dell'alta velocità. Supposizione che verranno poi accertate nelle prossime ore.Si tratta dell'ennesima tragedia che si consuma sulle strade del territorio pontino. Ancora una volta è la Nettunense ad essere il teatro del dramma, un'arteria che continua a mietere vittime con impressionante regolarità. Solo ad ottobre scorso l'ultimo decesso. A perdere la vita fu Tommaso Cicoli, 41enne geometra di Aprilia in servizio presso il comune di Castel Gandolfo. L'uomo era alla guida del suo scooter quando si scontrò con una Renault Kadjar guidata da una donna. Uno schianto violentissimo che lo fece sbalzare contro una recinzione metallica. Il 41enne venne elitrasportato al San Camillo di Roma dopo che i soccorritori avevano tentato di rianimarlo a bordo dell'ambulanza per circa un'ora. Operazioni che, purtroppo, risultarono inutili.