Sesta edizione del concorso che premia la migliore "Olive itrana"

Sesta edizione per il premio provinciale “L’Oliva itrana” che si terrà, come sempre, nell'ambito del concorso “L'olio delle colline - Paesaggi dell’extravergine e buona pratica agricola dei Lepini Ausoni e Aurunci”, in programma il 12 marzo a Formia. L'appuntamento è presso il centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” del Coni edè organizzato dal Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole Latina).

Due le categorie del premio: “Oliva di Gaeta Dop” e “Oliva itrana bianca”. Il concorso è rivolto a olivicoltori, trasformatori e confezionatori, singoli o associati, iscritti alla Camera di Commercio di Latina - settore agricolo. Per poter partecipare alla categoria “Oliva di Gaeta Dop”, il produttore deve essere iscritto all’organismo di controllo nella categoria trasformatori/condizionatori.

La partecipazione è gratuita e a tutti i concorrenti sarà rilasciata, oltre all’attestato di partecipazione, la certificazione relativa all’analisi organolettica. Le domande possono essere inviate tramite e-mail a capol.latina@gmail.com entro le 13 del 2 marzo 2022.