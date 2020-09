Emergenza Covid, a Formia, Itri, Gaeta e Minturno le superiori iniziano con didattica a distanza. Medie ed elementari: via dal 28

Il prefetto di Latina, Maurizio Falco, insieme ai sindaci del sudpontino ha annunciato poco fa in prefettura che in considerazione del numero dei contagi riscontrati in questi ultimi giorni nel comprensorio gli istituti comprensivi delle città di Formia, Gaeta, Minturno e Itri inizieranno l'anno scolastico solamente lunedì 28 settembre. Domani inziio regolare per le superiori ma con una novità sostanziale: i ragazzi per ora non torneranno a scuola e l'anno scolastico inizierà come si era concluso il precedente, ovvero con la didattica a distanza e non con le lezioni in presenza. Non è stato specificato quando i ragazzi potranno tornare a scuola ed è stato spiegato che la decisione è stata presa perché sono tantissimi gli studenti che ogni mattina prendono i pullman per raggiungere le scuole superiori e che questo li espone in questo momento a troppi rischi.

«E' stato concordato con la Prefettura di Latina la ASL e il Provveditorato Agli Studi Provinciale - spiega il sindaco di Formia Paola Villa in un post sul suo profilo Fb - lo slittamento dell’apertura per le scuole comunali da giovedì 24 a lunedì 28 settembre. Le scuole superiori invece inizieranno domani, 24 Settembre, le attività scolastiche in modalità DAD per i prossimi 15 giorni».

Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA