No zone rosse, ma mascherine obbligatorie anche all'aperto: le nuove regole in provincia di Latina

«No zone rosse in provincia di Latina». E' quanto emerge al termine del vertice in prefettura acon i sindaci della provincia e le forze dell'ordine per l'attuazione di misure più restrittive per fronteggiare l'emergenza Covid. «L'ordinanza per Latina è in arrivo» ha spiegato il sindaco del capoluogoprima di arrivare a piazza della Libertà. I sindaci hanno deciso - di intesa con prefettura e Asl - di imporre l'obbligo delle mascherine, anche all'aperto. Lo spiega il sindaco di Bassiano,: «​Abbiamo predisposto un’ordinanza per l'obbligo di indossare la mascherina quando si trova in compagnia di altre persone e all'aperto anche da soli. L'atto di concerto con il Prefetto, la ASL e gli altri sindaci si è reso necessario in tutta la Provincia di Latina, considerato che c’è bisogno di misure più stringenti perchè abbiamo notato un calo diffuso e generalizzato della tensione».La decisione è stata presa sulla scorta dei numeri: a settembre in provincia sono stati riscontrati oltre trecento nuovi contagi, attualmente ci sono 63 persone ricoverate, la stragrande maggioranza a Roma perché il reparto di Malattie Infettive del Goretti è ormai saturo.«Non possiamo come Sindaci rimanere inermi ad osservare fenomeni preoccupanti come quelli degli ultimi giorni» insiste Domenico Guidi. «Da una parte ci sono i giovani. Girano senza mascherine, si ritrovano e si assembrano in piazza la sera e sono un pericolo per loro stessi e per le loro famiglie». Particolare attenzione verrà rivolta nelle zone della movida di tutta la provincia. I sindaci chiederanno alla polizia locale e alle altre forze dell'ordine di controllare il rispetto dell'ordinanza e di multare chi non si adeguerà ai nuovi obblighi. Tra l'altro sono state previste multe da 100 euro per i trasgressori (e non più di 400 come in precedenza).Da domani, oltretutto riapriranno le scuole. Dove sono state già aperte (in cinque comuni pontini) ci sono stati già casi di contagio (una prof a Priverno) o di contatti con contagiati (uno studente di Bassiano) che hanno portato allo stop per alcune classi. «Bassiano ha riaperto come per disposizione le scuole sin dal 14 settembre us. Ora si torna a scuola dopo il referendum e la sanificazione effettuata nei plessi con serena tranquillità. La nostra scuola dell'infanzia ha continuato la sua attività con regolarità», dice il sindaco Guidi.«Ogni cittadino, quando esce dalla propria abitazione e si trova in un luogo pubblico, deve obbligatoriamente indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto – prodotte, in materiale multistrato, idonea a fornire una adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca), salvo situazioni in cui è previsto l’utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore (particolari luoghi di lavoro sensibili)» spiega il sindaco Guidi. «La mascherina, inoltre, deve essere sempre utilizzata in ambienti chiusi, nei luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui si incontrano persone. Non dobbiamo abbassare la guardia».Ordinanza anche a SonninoCon l'ordinanza n.64 anche Sonnino impone le misure più restrittive. Qui il testo completo dell'ordinanza.Alle 13.45 è convocata una conferenza stampa del prefetto Falco sui nuovi provvedimenti.