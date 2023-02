Elezioni regionali, affluenza delle 12 in provincia di Latina in netto calo rispetto al 2018: 7,95% (16,08%)

Affluenza in calo, come in tutta Italia, anche a Latina. Quando 33 comuni su 33 hanno trasmesso i dati delle 12, la percentuale di votanti è pari al 7,95% rispetto al 16.80% del 2018. La media nazionale si attesta sull'8,54% e quella del Lazio 7,49%.

Il Comune che ha registrato la maggiore affluenza è quello di Rocca Massima con l'11,34%, seguito da San Felice Circeo (10,59%), il comune in cui si è votato di meno è quello di Ponza con il 4,55%. A Latina ha votato l'8,82% degli aventi diritto. In ritardo il Comune di Roccagorga il cui dato è arrivato dopo le 13 al Ministero dell'Interno.