Minturno, scende dal treno: arrestato con cocaina e crack a vent'anni

MINTURNO - Ancora droga, ancora nelle mani di un ragazzo di vent'anni, ancora un arresto nella provincia di Latina dove scorrono fiumi di droga e dove sempre più spesso a spacciarla sono giovanissimi. Questa volta gli uomini del Gruppo di Formia della Guardia di Finanza, che sta mettendo sotto controllo il nuovo fenomeno del pendolarismo legato al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato S.C., giovane minturnese, alla stazione ferroviaria di Minturno-Scauri appena sceso da un treno regionale proveniente da Napoli. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un totale di 30 grammi tra cocaina e crack, una parte occultata negli slip e il resto presso la sua abitazione.Nel corso della perquisizione domiciliare, gli uomini agli ordini del Colonnello Sergio De Sarno hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e buste di cellophane per preparare le dosi, mentre la perquisizione veicolare ha consentito di trovare un secondo bilancino e altro materiale per il confezionamento sotto il sedile dell'auto. Il ventenne di Minturno, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara D'Orefice, è stato tratto in arresto con la misura dei domiciliari. Durante l'interrogatorio di garanzia di ieri mattina, il giovane davanti il Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il Gip ha rigettato la richiesta della Procura di applicare al ventenne gli arresti domiciliari, accogliendo invece l'istanza dell'avvocato Cardillo Cupo, il giovane è stato rimesso in libertà.