Droga e corruzione, 34 arresti a Latina: coinvolti due agenti della polizia penitenziaria

Droga, corruzione, falso ideologico. Sono le accuse con le quali 34 persone sono destinatarie di altrettante misure cautelari che i carabinieri del comando provinciale di Latina stanno eseguendo in queste ore.



L'indagine dei militari riguarda noti personaggi della malavita pontina e coinvolge anche un agente e un ispettore della polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Latina e per questo all'esecuzione delle misure emesse dal giudice delle indagini preliminari collabora la stessa penitenziaria.



I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 presso il comando provinciale carabinieri



