Dopo il crack del ginocchio riabilitazione tra Latina e Cisterna per Martina Crippa guardia della Nazionale di basket

Oltre 100 presenze in Nazionale, quasi 400 punti con la canottiera Azzurra, Martina Crippa (31 anni, 178 centimetri) è ha completato il suo percorso di riabilitazione e lo ha fatto a tra Cisterna e Latina, così ora potrà tornare ad allenarsi. La scelta di completare in provincia di Latina il suo percorso ha riempito di orgoglio i professionisti che l'hanno seguita.

«Il ginocchio ora sta bene, le sensazioni sono buone e non vedo l’ora di scendere in campo, ancora adesso non si possono fare molti contatti e per questo mi sto allenando per essere al massimo all’inizio della stagione, ora sono tornata a casa a Monza e mi sta seguendo Francesca Zara nella sua palestra Top a Pavia» chiarisce Martina Crippa. Dopo l’infortunio che le aveva procurato la rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale nel match contro la Repubblica Ceca, la guardia della Pallacanestro Schio e della Nazionale, ha svolto con grande determinazione sei mesi di riabilitazione seguita da Davide Pacor il fisioterapista della Nazionale di basket.

Il tutto è avvenuto dopo l’operazione eseguita dal professor Agostino Tucciarone, attualmente responsabile degli ortopedici del centro Stema Fisiolab di Latina, poi il preparatore atletico Dott. Arcangelo Parisella e il fisioterapista Dott. Erasmo Galeno del centro polimedico specialistico si sono occupati della valutazione dello stato di performance del ginocchio per il ritorno allo sport. Stema Fisiolab - Latina, dopo circa cinque anni dalla sua apertura, continua a svolgere il servizio di riabilitazione specialistica sportiva e muscolo-scheletrica, diventando nel tempo sempre più punto di riferimento per gli sportivi professionisti del territorio nazionale.

