Donna ferita al largo di Palmarola, soccorsa dalla Guardia Costiera

Una donna è stata coinvolta in un infortunio ieri pomeriggio mentre si trovava a bordo del proprio natante da diporto durante il ritorno verso l'entroterra. L'incidente, presumibilmente causato da un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche, ha richiesto un tempestivo intervento della Guardia Costiera di Ponza e del personale medico del 118, avvenuto nelle vicinanze dell'isola di Palmarola.

Le circostanze in cui si è verificato l'incidente rimangono al momento da chiarire, ma sembra che un repentino cambiamento nelle condizioni meteorologiche abbia contribuito all'accaduto. Il pronto intervento della Guardia Costiera e del personale medico del 118 ha dimostrato l'importanza della preparazione e della risposta rapida in situazioni di emergenza in mare.

Una volta giunti sulla scena, il personale medico ha agito con tempestività per garantire la sicurezza della paziente. Tra le prime misure adottate, c'è stata l'immobilizzazione della donna su una barella spinale, una procedura standard volta a prevenire ulteriori danni in caso di lesioni alla colonna vertebrale.

Il trasferimento dalla barca all'ambulanza è stato eseguito con la massima cura e professionalità da parte del personale medico, garantendo che la paziente fosse protetta durante tutto il processo. Una volta a terra, è stata immediatamente trasportata in ospedale per ulteriori valutazioni mediche e cure.