Domenico Guidi è di nuovo sindaco di Bassiano con una percentuale di tutto rilievo: il 70, 58%. Sostenuto dalla lista Bassiano Futura ha ottenuto 600 voti, in aula potrà contare su sette consiglieri. All’opposizione siederanno: Giuseppe Fonisto che si aggiudica due seggi con la lista Grande Bassiano, 145 voti pari al 17,05%, e Ruggero Cacciotti che ha ottenuto un seggio con 65 voti, il 7,46% dei consensi. Non entra in Consiglio Giuseppe Mazzocchi, Bassiano Nel cuore, con il 4,70% dei consensi.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:57



