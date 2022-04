Onde radicali, il film documentario di Pannone nella cinquina del David

Gianfranco Pannone con il suo doc Onde Radicali conquista la cinquina della 67sima edizione dei David di Donatello. Una nomination meritata e di grande prestigio per il regista di Latina e il suo film documentario incentrato sulla storia di Radio Radicale, l'emittente che ha contribuito a liberare l'Italia da tabù e pregiudizi, raccontando alcune delle storie più importanti e controverse di un Paese che stava cambiando, i suoi valori e le sue contraddizioni. Nella pellicola trovano spazio le voci storiche di Radio Radicale che si raccontano e fanno rivivere l'avventura giornalistica e politica cominciata nel 1976: dalla morte di Giorgiana Masi al caso Tortora, dal rapimento del giudice D'Urso all'uccisione del giornalista Antonio Russo. Il film documentario di Gianfranco Pannone è scritto con la collaborazione dei giornalisti Marco Dell'Omo e Simonetta Dezi, ed è prodotto da Movimento Film e Ganesh con il sostegno del Ministero della Cultura e con Sky Documentaries.

«Onde Radicali è nella cinquina dei David di Donatello 2022 commenta Gianfranco Pannone sulla sua pagina Facebook - Grazie di cuore al bel gruppo con cui ho lavorato, in cima a tutti Mario Mazzarotto, Marco Dell'Omo e Simonetta Dezi, e agli amici e compagni di Radio Radicale». Dopo essere stato selezionato fra i primi dieci, ora Onde radicali fa ufficialmente parte della cinquina finalista ai David di Donatello e dovrà quindi confrontarsi con grandi Maestri del cinema italiano, come Bellocchio e Tornatore. Le quattro opere finaliste che completano la cinquina per la sezione Miglior documentario sono: Marx può aspettare di Marco Bellocchio, Ennio di Giuseppe Tornatore, Atlantide di Yuri Ancarani e Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher. La cerimonia di consegna delle statuette sarà in presenza e si svolgerà martedì 3 maggio negli studi di Cinecittà, la serata verrà trasmessa in diretta in prima serata su Raiuno. A condurre questa edizione, per la settima volta, sarà Carlo Conti, affiancato da Drusilla Foer.

S.N.

